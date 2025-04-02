AB'den İmamoğlu tepkisi: Hakan Fidan'la görüşme iptal

Kos, bu kararı protesto amacıyla Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Kos, Türkiye’den yüksek demokratik standartlara uymasını beklediklerini belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili düzenlenen oturumda, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bu kararı protesto amacıyla Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı. Kos, Türkiye’den yüksek demokratik standartlara uymasını beklediklerini belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin düzenlenen genel kurul oturumunda Türkiye’deki demokratik işleyişe dair eleştiriler öne çıktı. Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, İmamoğlu'nun tutuklanmasını ve görevden alınmasını protesto etmek amacıyla Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Ankara’da yapacağı resmi temasları iptal ettiğini duyurdu.

"DEMOKRATİK STANDARTLARA UYUM BEKLİYORUZ"

DW Türkçe'de yer alan habere göre Strasbourg’daki oturumda konuşan Kos, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi ve AB adayı olarak yüksek demokratik standartlara uyması gerektiğini vurguladı. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığı bir dönemde tutuklanmasının ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirten Kos, barışçıl protestolara müdahale edilmemesi için Ankara’ya çağrıda bulundu.

Türkiye’nin NATO üyesi ve dış politikada önemli bir aktör olduğunu ifade eden Kos, AB ile Türkiye arasında iş birliği alanlarının korunmasının her iki tarafın da yararına olduğunu söyledi.

AP RAPORTÖRÜNDEN SERT ELEŞTİRİ

Oturumda söz alan Hristiyan Demokrat Grup üyesi ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, 14-15 Nisan’da yapılması planlanan KPK toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. AP Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ise Türkiye’nin AB değerlerinden uzaklaştığını savundu. Amor, Avrupa Komisyonu’na Diplomasi Forumu’na katılmama kararı için teşekkür etti.

Aşırı sağ eğilimli Avrupa Vatanseverleri grubundan Susanna Ceccardi, Türkiye’ye yönelik protestoyu desteklemekle birlikte Fransa’da Marine Le Pen’e yönelik yaptırımların AP gündeminde yer almamasını çifte standart olarak eleştirdi. Renew Europe grubundan Hollandalı vekil Malik Azmani ve Yeşiller'den Sloven parlamenter Vladimir Prebilic de Türkiye’ye net mesaj verilmesi gerektiğini söyledi.

İKİNCİ KEZ TÜRKİYE OTURUMU DÜZENLENDİ

Bu, Türkiye hakkında iki ay içinde yapılan ikinci AP oturumu oldu. Parlamento, 13 Şubat 2025’te “Türkiye’de Görevlerinden Alınmış ve Tutuklanmış Belediye Başkanları” başlıklı karar tasarısını kabul etmişti. Kararda, demokratik yollardan seçilmiş belediye başkanlarının keyfi biçimde tutuklanıp görevden alınması kınanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da benzer hukuki ve siyasi sorunlarla yüzleşmekte olduğuna dikkat çekilmişti.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ise geçtiğimiz hafta kabul ettiği bildiride, Türkiye’de muhalefet partilerinden seçilen yerel yöneticilere yönelik davaların ve tutuklamaların sonlandırılması çağrısını yineledi. Ayrıca İmamoğlu dahil tutuklu yerel temsilcilerin serbest bırakılması ve tutuklamalarda açık delil zorunluluğuna dikkat çekildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve İnsan Hakları Komiserliği de benzer açıklamalar yaparken, bu kurumların kararlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor.

Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik sınırlı tepkisinin arka planında ise Ukrayna’dan Suriye’ye, İran’dan Güney Kafkasya’ya uzanan bölgesel krizler ve düzensiz göçle mücadele gibi çok boyutlu stratejik dosyaların etkili olduğu ifade ediliyor. Donald Trump yönetimindeki ABD ile yürütülen dış politika süreçleri de AB'nin Türkiye’yi karşı cepheye itmeme politikasını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.