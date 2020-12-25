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AB’den İngiltere uçuşları için tavsiye kararı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğraması üzerine bu ülkeye ulaşım kısıtlamaları getiren üyelerine mecburi seyahatler ve taşımacılık için kısıtlamaları kaldırmalarını tavsiye etti.
AB’den İngiltere uçuşları için tavsiye kararı

Avrupa Birliği Komisyonu’nun aldığı tavsiye kararında, COVID-19’un daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek amacıyla hızlı ve geçici tedbirlerin alınmasının önemini koruduğu, İngiltere ile AB arasında mecburi olmayan seyahatlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

Buna karşılık mecburi seyahatler ve transit yolcuların geçişlerinin kolaylaştırılması gerektiği belirtilen tavsiye kararında, “Mecburi seyahatlerin sağlanması ve arz zincirinin bozulmaması için uçak ve tren seferlerine getirilen yasaklar sonlandırılmalıdır” ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu’nun tavsiye kararının üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmuyor. AB üyeleri, seyahat yasaklarında kendi kararlarını uyguluyor.

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