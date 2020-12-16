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AB'den İngiltere'ye "Anlaşmanın Yolu Var" Mesajı

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Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Brexit müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.
AB'den İngiltere'ye "Anlaşmanın Yolu Var" Mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var." dedi.

Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Brexit müzakereleri hakkında açıklamalarda bulundu.

AB açısından bu yılın "tamamlanmamış işin" İngiltere ile müzakereler olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, ekiplerin gece gündüz çalışmaları sürdürdüğünü anımsattı.

 Von der Leyen, "Mevcut durumda bir anlaşma olup olmayacağını söyleyemem ama anlaşmaya giden bir yol olduğunu söyleyebilirim. Bu yol çok dar olabilir ama hala var."  ifadesini kullandı.

Müzakerelerde çoğu konuda ilerleme sağlandığına işaret eden Von der Leyen, "Balıkçılık ve eşit şartlar altında rekabet konusu halen çözümlenemedi." diye konuştu.

Denetimle ilgili konuların genel anlamda çözümlendiğini belirten Von der Leyen, "Özellikle balıkçılık konusunda görüşmeler halen çok zor. Burada, İngiltere"nin denizlerindeki egemenliğini sorgulamıyoruz. Balıkçılarımız için öngörülebilirlik ve istikrar istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, "Belirlenen süre sınırlarının tekrar tekrar kaçırıldığını biliyorum ama önümüzdeki birkaç gün çok önemli." ifadesini kullandı.

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