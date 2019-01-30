  • BIST 104.547
  • Altın 223,504
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0438
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

AB'den İngiltere'ye rest!

» »
"Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir"
AB'den İngiltere'ye rest!

Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamasının ardından, "Ayrılık Anlaşması müzakereye açık değil" uyarısı yaptı.

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiltere'deki Brexit oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aaman, İngiliz parlamentosunda kabul edilen Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklife ilişkin, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir. Ayrılık Anlaşması, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılması için en iyi ve tek yol olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"İngiliz Parlamentosunun anlaşmasız ayrılığın önüne geçilmesi konusundaki isteğini memnuniyetle karşılıyor ve paylaşıyoruz" diyen Aaman, Londra yönetimine atacağı adımlara ilişkin niyetini en kısa sürede netleştirmesi konusundaki uyarılarını sürdürdüklerini belirtti.

Aaman, Brexit'e ilişkin her türlü ihtimale karşı hazırlıklarını sürdüreceklerini vurgulayarak, Ayrılık Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik sürecin AB kanadında da devam edeceğini bildirdi.

İngiltere'nin ayrılıktan sonraki ortaklığa yönelik niyetlerinin değişmesi ihtimaline de değinen Aaman, AB'nin mevcut ilkeleri gözeterek, ayrılık sonrasına ilişkin teklifini yeniden gözden geçirmeye hazır olacağını kaydetti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Brexit için kritik gün29 Ocak 2019 Salı 14:35
  • BM Özel Raportörü, Suudi Konsolosluğu’nda incelemelerde bulunamadı29 Ocak 2019 Salı 14:30
  • 500 euroluk 'Bin Ladin' banknotlara veda29 Ocak 2019 Salı 13:52
  • İtalya'dan Fransa'ya tepki: Önce ağırladıkları teröristleri ve katilleri iade etsinler29 Ocak 2019 Salı 13:14
  • İngiltere’de Brexit için kritik gün29 Ocak 2019 Salı 12:32
  • Evren Araz morgda bulundu29 Ocak 2019 Salı 10:57
  • AB ülkelerinin tamamında babalık izni en az 10 gün olacak28 Ocak 2019 Pazartesi 16:31
  • Ülke şokta: Bakan yardımcısı hayatını kaybetti28 Ocak 2019 Pazartesi 15:58
  • Rusya'da bir adam, evleneceği kadını kaçırmaya çalışırken iki kez düştü: Gelin adayının burnu kırıldı28 Ocak 2019 Pazartesi 15:50
  • "Kanser İlacı Yumurtlayan" tavuklar yetiştirildi28 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti