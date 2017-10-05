 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.483
  • Altın 146,390
  • Dolar 3,5728
  • Euro 4,1859
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAErdoğan'a suikast davasında karar açıklandı

AB’den Interpol’e kırmızı bülten uyarısı

»
AB’den Interpol’e kırmızı bülten uyarısı
Avrupa Parlamentosu’ndaki oturumda, Türkiye’nin Interpol kırmızı bültenlerini “suistimal ettiği” mesajı verildi. AB, Interpol’den kırmızı bülten prosedürünü gözden geçirmesini isteyecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Türkiye’nin Interpol kırmızı bültenlerini “suistimal ettiği” mesajı verildi.

Oturumda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı adına söz alan Estonya AB İşleri Yardımcı Bakanı Matti Maasikas, AB olarak Interpol’den kırmızı bülten uygulamasını gözden geçirmesini isteyeceklerini söyledi. Konunun AB devletleri arasında tartışılmaya başlandığını belirten Estonyalı bakan, Interpol kırmızı bültenlerinin hiçbir zaman suçluların iadesi için kullanılamayacağını, iade kararlarının yargı denetimi ve sürecine bağlı olduğunu hatırlattı.

Komisyon: Kaygı verici

Komisyonu adına söz alan Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiser Vera Jourova ise Interpol kırmızı bültenlerinin bazı ülkeler tarafından siyasi amaçla kullanıldığını belirtti. Jurova, “kaygı verici” olarak tanımladığı bu durumun, “şahıslar üzerinde ciddi etkileri olabileceğini” söyledi.

Jourova, Interpol sisteminin suistimal edilmesi halinde bu gibi durumlara karşı önlem alma sorumluluğunun Interpol’e ait olduğunu söyledi. Jourova, Interpol üyesi olmayan AB’nin, alınacak önlemler konusunda yetkili olmadığını belirtti.

Genel Kurul'daki oturumda söz alan parlamenterlerin çoğu Türkiye, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin Interpol kırmızı bültenini “siyasi muhalifleri susturmak amacıyla” kullanıp, “suistimal ettiklerini” savundu.

Türkiye’nin kırmızı bültenleri

AP’nin konu hakkında oturum düzenleme kararı, Ankara’nın Türkiye kökenli İsveçli gazeteci Hamza Yalçın ve Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı için çıkarttığı kırmızı bültenler sonrasında alınmıştı. Yalçın ve Akhanlı İspanya’da polis tarafından geçici olarak gözaltına alınmışlardı.

AKPM kararına atıf

AP'de çarşamba gecesi düzenlenen oturumda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından Interpol kırmızı bülteni konusunda geçen nisan ayında alınan karara da atıfta bulunuldu. Türkiye’nin de 18 parlamenterle temsil edildiği AKPM’nin kararında kırmızı bültenlerin “sadece ciddi gerekçe mevcut olduğunda çıkarılması” yönünde iç düzenlemeye gitmesi için Interpol’e çağrıda bulunulmuştu.

Kararda, Avrupa Konseyi üyesi devletlerden “kırmızı bültenin suistimal edildiğine dair kaygı olması halinde bu bültenler temelinde tutuklamada bulunmamaları” istenmişti. Interpol bu çağrılar üzerine kırmızı bülten prosedürüyle ilgili bir reform süreci başlatmış durumda.

Kırmızı bülten nedir?

Interpol'ün, üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Yedisi renklerle ifade edilen bültenlerden en bilineni kırmızı bülten. Kırmızı bülten bir yargı organı veya bir uluslararası mahkeme tarafından iadesi için aranan şahısların yerlerinin belirlenip yakalanmaları için çıkarılıyor. Interpol’ün kırmızı bülten sayısı son yıllarda hızla artmakta. 2014 yılında 10 bin 718 olan kırmızı bülten sayısı 2016’da 12 bini geçti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yıldırım: Kuzey Irak'ta gerçekleştirilecek referandum yok hükmündedir24 Eylül 2017 Pazar 15:59
  • AFP: Eğitimli gençler Türkiye'yi terk ediyor24 Eylül 2017 Pazar 15:54
  • ''Binali Yıldırım İBB başkanlığına aday olacak''24 Eylül 2017 Pazar 12:09
  • İşte Kadir Topbaş'ı istifaya götüren o 5 proje22 Eylül 2017 Cuma 23:22
  • Türkiye'de Kritik MGK toplantısı sona erdi22 Eylül 2017 Cuma 21:26
  • İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı kadir Topbaş istifa etti. Kadir Topbaş'ın yerine kim gelecek?22 Eylül 2017 Cuma 21:24
  • KKTC'ye gelecek olan JET İstanbul'da düştü21 Eylül 2017 Perşembe 22:25
  • Erdoğan'dan Kıbrıs'ta çözüm teklifleri yorumu20 Eylül 2017 Çarşamba 09:26
  • Habur Sınır Kapısı'nda askeri tatbikat18 Eylül 2017 Pazartesi 11:11
  • "Meral Akşener'in yeni partisinin logosu belli oldu"13 Eylül 2017 Çarşamba 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti