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AB'den İstilacı Bitki ve Hayvan Türleri Uyarısı

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AB'den İstilacı Bitki ve Hayvan Türleri Uyarısı
AB'den İstilacı Bitki ve Hayvan Türleri Uyarısı

Avrupa Komisyonu Güney Kıbrıs’ı yeni, yabancı yaşam alanlarına giren, flora ve faunayı boğabilecek ve çevreye zarar verecek istilacı bitki ve hayvan türleri ile ilgili AB yasasını ihlal nedeniyle uyardı, ilgili kurala uyması için iki ay süre verdi.


Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs’ta birçok farklı yolla ulaşmış ve biyo çeşitliliği tehdit eden 16 yabancı tür bulunuyor. Beslenmek üzere satın alınmış ancak doğaya salınmış veya kaçak yolla ulaşmış ve Ada’nın flora ve faunasını bozma riski taşıyan türler şöyle sıralandı: 
“Pseydorasbora prava” (çakıl balığı), Pacifastacus leniusculus (sinyal kereviti), Procambarus clarkii (tatlı su kereviti) Trachemys scripta (yarı suda yaşayan kaplumbağa türü), lithobates catesbeianus (Amerikan bufalo su kurbağası), Therskiorins aethiopicus (kutsal aynak kuşu), Sciurus carolinensis (boz sincap), procyon lotor (rakun), nasua nasua, oxyura jamaicensis (kara başlı dikkuyruk/kuş), corvus splendens (ev kargası), eichhornia crassipes (su sümbülü), parthenium hysterophorus (santa maria feverfew/ ot) vb. 


Gazete AB’nin ilgili mevzuatına uymaması nedeniyle 9 Haziran 2021’de mektupla uyardığı, bir de gerekçeli görüş gönderdiğini yazdı, gerekçeli görüş yazısının Avrupa Mahkemesi aşamasından önceki son uyulama olduğunu kaydetti.

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