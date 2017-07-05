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AB'den "İtalya'ya düzensiz göçü durdurma eylem planı"

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AB'den "İtalya'ya düzensiz göçü durdurma eylem planı"
Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'deki düzensiz göçü engellemek, İtalya'ya destek vermek ve üye ülkelerin sığınmacı krizi yükünü paylaşmasını sağlamak amacıyla yeni eylem planı hazırladı.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Afrika'dan çıkıp Akdeniz'i her türlü ihtimali göze alarak geçen göçmenlerin yükünün sadece İtalya'nın sırtına bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Üye ülkelerin sorumluk almaya davet edildiği açıklamada, düzensiz göç sorununa çözüm bulmak için acil alınması gereken tedbirler sıralandı.

Açıklamada, 80 milyon avrodan fazla bütçe ayrılarak, İtalya ve Libya yönetimi arasında, göçü engelleyici ve dönüşleri güvenli hale getirici projelerin hayata geçirileceği bildirildi.

Düzensiz göçün durdurulması için Afrika ülkelerine destek verilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, üye ülkelerin dayanışma desteğinde bulunmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Akdeniz'deki durumun yeni veya geçici bir sorun olmadığını vurguladı.

Göç krizinin çözümü konusunda ortaya konulan çabaların ve ortak tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Juncker, "Çalışmalarımızın merkezinde savaşlardan ve eziyetlerden kaçanlar ve bu durumdan en çok etkilenen üye ülkelerimizle dayanışma olmalıdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, AB tarafından hazırlanan eylem planında, Libya'nın güney sınırının güçlendirilerek düzensiz göçün engellenmesi, Mali ve Nijer gibi ülkelere de AB tarafından destek verilerek göçün kaynağından kesilmesi gibi tedbirler yer alıyor.

İtalya'daki sığınmacıların üye ülkelere paylaştırılması, Libya ile Nijer'deki göçmenlerin geldikleri ülkelere dönmesinin öncelikli hedefler olarak açıklandığı eylem planında, AB-Afrika fonuna daha fazla katkı sunulması, Cezayir, Mısır, Tunus gibi ülkelerin de Akdeniz'de kurtarma operasyonu kampanyasına katılmasının sağlanması da tedbirler arasında bulunuyor.

Bu tedbirlerin komisyon kadar üye ülkeler, AB ajansları ve İtalyan yönetimi tarafından da uygulamaya konulabileceği bildirildi.

Üye ülkeler ve İtalya'ya yükümlülükler getiren eylem planı, perşembe günü AB Dönem Başkanı Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılacak AB Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacak.

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