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AB’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2.6 milyon Euroluk yardım

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AB’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2.6 milyon Euroluk yardım
AB’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2.6 milyon Euroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 2.6 milyon Euro’luk mali yardımda bulundu.

KŞK yazılı açıklama yaparak dün yapılan yardım için AB’ye teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, “AB, bugüne kadar KŞK’nın faaliyetlerine toplamda 38.5 milyon Euro’nun üzerinde finansal destek sağlayarak komitenin en büyük mali destekçisidir” denildi ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, bugüne kadar toplam 1,044 kişinin kimliklendirilerek gömülmek üzere ailelerine teslim edildiği belirtildi.

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