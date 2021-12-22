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AB'den Kayıp Şahışlar Komitesi'ne destek

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Avrupa Birliği, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam ediyor ve çabalarının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) destek için yeni bir anlaşma imzaladı.
AB'den Kayıp Şahışlar Komitesi'ne destek

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam ediyor ve çabalarının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesine (KŞK) destek için yeni bir anlaşma imzaladı.

 

Avrupa Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan 13’üncü delegasyon anlaşması Kayıp Şahıslar Komitesi'nin (KŞK) 2022'deki çalışmaları için 2,6 milyon Euro ilave katkı sağlayacaktır.

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına 2006 yılından bu yana toplam 33 milyon Euro katkıyla en fazla fonu sağlamış ve Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ta barışın inşasına ve uzlaşı çabalarına olan güçlü bağlılığını göstermiştir.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan ve sürecin tüm aşamalarında yer alan iki toplumlu ekibin çalışmalarını ve farkındalık artırma faaliyetlerini desteklemektedir. Bu faaliyetler, karşılıklı hissedilen kaygıların daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmakta ve Kıbrıs’taki toplumlar arasında iş birliğini teşvik etmektedir. Ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin insani yardım faaliyetleri kapsamında kayıp şahısların ailelerine sağladığı yardım adada uzlaşıya yönelik genel çabaların önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.

2006 yılından bu yana, 1020 kayıp kişinin kalıntıları tespit edilerek ailelerine teslim edilmiştir.

 

Daha fazla bilgi için: https://www.cmp-cyprus.org/

 

 

Dr. Kezban Akansoy

Siyasi İşler - Basın Müşaviri

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