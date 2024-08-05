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AB’den Kıbrıslı Türklere yönelik hibe programına tepkiler

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AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik açtığı hibe programında bazı ilçe isimlerinin Rumca verilmesi ve pozitif ayrımcılık bilgisi verilmeden cinsiyet sorulması, bazı girişimcilerin tepkisini topladı.
AB’den Kıbrıslı Türklere yönelik hibe programına tepkiler

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı tarafından finanse edilen ve GIZ International Services tarafından uygulanan "eunite: SME projesi", Yeşil Hat ticaretini artırmak amacıyla yeni bir hibe programına başvuruların açıldığını duyurması, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kıbrıs Postası’na ulaşan bazı girişimciler, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinin “Trikomo, Morphou, Lefka” olarak belirtilmesine tepki gösterdi.

Kıbrıslı Türkler için hazırlanan başvuru belgesinde ilçe isimlerine ötekileştirme yapıldığına yönelik yorumlar yapılırken, bir diğer tartışma yaratan konu ise başvuru belgesinde cinsiyet sorulması.

Başvuruda herhangi bir cinsiyet kotası ya da pozitif ayrımcılık belirtilmemesine rağmen cinsiyet sorulması da programın güvenilirliğinin sorgulanmasına neden oldu.

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