AB'den KKTC'deki hayvancılığa 1.8 milyon Euro değerinde hibe

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kamu sağlığını ve hayvan sağlığını geliştirmek amacıyla bir hayvansal yan ürün yönetim sistemi kurulması için 1.8 milyon Euro değerinde ekipman teslim ettiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan ekipman, yakma fırınları, özel amaçlı kamyonlar, soğuk hava tertibatlı konteynerler, forkliftler, yükleyiciler ve çöp konteynerleri içeriyor.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Siyasi İşler-Basın Müşaviri Kezban Akansoy, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu ekipmanların, yüksek riskli hayvansal yan ürünlerin toplanması, depolanması, taşınması ve imha edilmesi işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerektiğini belirtti.

AB tarafından finanse edilen AB Yardım Programı’nın bir parçası olan ekipmanla; çiftçiler, mezbahalar, kasaplar ve et işleyicilerinin ürettiği yüksek riskli hayvansal yan ürünlerin doğru bir şekilde yönetilmesi için yerel kapasiteyi artırma amaçlanıyor.