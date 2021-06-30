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AB’den KKTC’ye 7 Bin Doz Daha Johnson & Johnson Aşı Gönderildi

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Avrupa Birliği’nden (AB) KKTC’ye 7 bin doz daha, tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşı gönderildi.
AB’den KKTC’ye 7 Bin Doz Daha Johnson & Johnson Aşı Gönderildi

Avrupa Birliği’nden (AB) KKTC’ye 7 bin doz daha, tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşı gönderildi.

Sağlık Komitesi eş başkanı Dr.Cenk Soydan’ın verdiği bilgiye göre aşılar, Metehan sınır kapısından teslim alındı.

Son sevkiyatla birlikte KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 28 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 63 bin 50 doz aşı gelmiş oldu.

Türkiye’den KKTC'ye gelen Sinovac aşı miktarı ise 340 bin doza ulaşmış durumda.

Bugüne kadar KKTC’ye gelen aşıların miktarı, toplam 215 bin 525 kişinin koronavirüse karşı aşı olmasına olanak tanıyor.

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