AB'den Kovid-19 Aşı Programı Covax'a İlave Katkı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 100 milyon avro ilave destek sağlayacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Paris Barış Forumu'nda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına daha fazla katkı vereceklerini açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 400 milyon avro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa ilave 100 milyon avro daha fon sağlanacağını bildirdi.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.