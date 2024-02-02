  • BIST 8657.78
  • Altın 1993.073
  • Dolar 30.459
  • Euro 32.8964
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

AB’den Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne 2,5 milyon Euro ek yardım

» »
Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin (TCCH) 2024-2026 yılları arasındaki çalışmalarını desteklemek üzere 2,5 milyon Euro tutarında ek mali yardım sağlayan yeni bir delegasyon anlaşması imzal
AB’den Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne 2,5 milyon Euro ek yardım

Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin (TCCH) 2024-2026 yılları arasındaki çalışmalarını desteklemek üzere 2,5 milyon Euro tutarında ek mali yardım sağlayan yeni bir delegasyon anlaşması imzaladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında imzalanan bu yeni anlaşma, adanın kültürel mirasının korunması, restore edilmesi ve muhafaza edilmesi suretiyle AB’nin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırma çabalarına katkıda bulunacak.

Avrupa Birliği’nin, 2012’den bu yana, toplamda 27,5 milyon Euro’ya ulaşan katkıyla Kıbrıs’ta güven artırma ve uzlaşı çabalarına olan bağlılığını gösterdiği belirtilen açıklamada, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, UNDP ile uzun süredir devam eden ortaklık çerçevesinde bugüne kadar ada genelinde 130’dan fazla kültürel miras alanını restore edip koruma altına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin 9. aşamasının, genç nesilleri Kıbrıs’ın ortak kültürel mirasının yeni nesil koruyucuları olarak yetiştirmeyi hedefleyen Kıbrıs’ın Kültürel Miras Genç Elçileri girişimi aracılığıyla Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarına dahil etmeye devam edeceği belirtildi.

“Restore edilen ve koruma altına alınan alanların dijital ortama aktarılması sayesinde Kültürel Mirasın Dijital Ortamda Korunması ve Çevrimiçi Erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, bu aşamada eklenecek olan sanal turlar ve 3D rekonstrüksiyonlar ile devam edecektir” denilen açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıs’ın kültürel mirasının çeşitliliğinin korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalarının yanı sıra kültürel mirasın barışın inşasında oynadığı rol konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarını desteklediği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çağrı Miralay’ın ölümüne neden oldu! Yeniden yargı huzurunda...02 Şubat 2024 Cuma 15:42
  • Turist vizesiyle geldi, yerde bulduğu kredi kartını patlattı!02 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • Tuvalet çöpünden yarım kilo uyuşturucu çıktı!02 Şubat 2024 Cuma 14:58
  • Uyuşturucuyu 2 bin 300 TL'ye aranan bir şahıstan almış!02 Şubat 2024 Cuma 14:57
  • Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı...02 Şubat 2024 Cuma 14:56
  • CTP, Geçitköy ve Güzelyalı'yı ziyaret etti...02 Şubat 2024 Cuma 14:55
  • İthal ürünlerin ikisinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi02 Şubat 2024 Cuma 14:54
  • Olmayan evi kiraladı, 18 bin TL çarptı!02 Şubat 2024 Cuma 14:54
  • LTB ile BES arasındaki 2 Yıllık Yeni Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı02 Şubat 2024 Cuma 14:24
  • Berova, Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği'ni kabul etti02 Şubat 2024 Cuma 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti