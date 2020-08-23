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AB'den Libya ateşkesi açıklaması: Tüm yabancı savaşçılar ülkeyi terk etmeli

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Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi arasında sağlanan ateşkes kararını memnuniyetle karşılandığını açıklarken, ülkedeki tüm yabancı savaşçıların da gitmeleri gerektiğini vurguladı.
AB'den Libya ateşkesi açıklaması: Tüm yabancı savaşçılar ülkeyi terk etmeli

Avrupa Birliği (AB), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'i destekleyen Temsilciler Meclisi arasında sağlanan ateşkes kararını memnuniyetle karşılandığını açıklarken, ülkedeki tüm yabancı savaşçıların da gitmeleri gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülke adında yaptığı açıklamada, kararın yapıcı bir adım olduğunu ve Libyalı liderlerin mevcut durumun üstesinden gelme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı. Borrell, "Libya'da sağlanan anlaşmayı, Berlin süreci çerçevesinde müzakerelerin başlatılması, tüm askeri faaliyetlere son verilmesi ve yabancı savaşçıların ülkeyi terk etmeleri prensipleri uyarınca destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki tüm tarafları anlaşma prensiplerini somut adıma çevirmeye davet eden Borrell, aynı zamanda petrol altyapısına yönelik ablukanın kaldırılmasını da not ettiklerini kaydetti.

AB'nin Birleşmiş Milletler ve tüm Libyalıları güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatan Borrell, "Libya halkının egemen, istikrarlı ve birlik içinde refah düzeyini artıran bir ülke inşa etme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz." vurgusunda bulundu.

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