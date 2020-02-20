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AB'den Libya'da Çatışmalara Son Verilmesi Çağrısı

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AB'den Libya'da Çatışmalara Son Verilmesi Çağrısı
AB'den Libya'da Çatışmalara Son Verilmesi Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Libya'nın başkenti Trablus'ta artan şiddetin sivil kayıpların artmasına yol açtığını ve acilen durması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi JosepBorrell, Trablus'ta limana düzenlenen saldırılar dahil şiddetin arttığını, bunun insanların durumunun kötüleşmesine ve sivil kayıpların artmasına yol açtığını kaydetti.

Borrell, söz konusu saldırıların acilen durdurulması çağrısında bulunarak, tarafların ateşkese uyması ve siyasi diyalog yürütmesi gerektiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, salı günü Trablus’un ticari limanına iki ayrı roketli saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetmiş 5 kişi yaralanmıştı.

BM’nin Libya’ya ilişkin sunduğu ve Berlin Konferansı’na katılan ülkelerin desteklediği çözüm planında, kalıcı ateşkesi sağlamak için iki taraftan 5'er temsilcinin katıldığı 5+5 formatında, askeri görüşmeler, ekonomik müzakereler ve siyasi görüşmeler olmak üzere karşıt tarafları bir araya getirecek üç ayrı yol haritası ortaya konmuştu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gece yarısından sonra yaptığı açıklamayla, Hafter'e bağlı milislerin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan askeri komite toplantısına katılımı askıya almıştı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da bugün yaptığı başka bir açıklamada, BM gözetiminde Hafter'le ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurmuştu.

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