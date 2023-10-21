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SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

AB'den Meta ve TikTok'a 1 hafta süre

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AB İsrail-Filistin çatışmasında dezenformasyonla mücadele için Meta ve TikTok'tan hızlı hareket etmelerini istiyor. AB, daha önce 24 saatlik bir süre verdi ve şimdi bu süreyi 1 haftaya uzattı. TikTok, Şeffaflık raporumuzu gelecek hafta yayınlayacağız dedi
AB'den Meta ve TikTok'a 1 hafta süre

TikTok ve Meta'ya, platformlarında İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili olası dezenformasyon yayılımı hakkında AB'ye bilgi vermeleri resmi olarak söylendi.

Daha önce cevap vermeleri için kendilerine 24 saat süre tanınmıştı. Ancak, bu son talebin aksine, bu talep yasal bir güç taşımıyordu.

AB'DEN BİR HAFTA SÜRE

AB, Meta ve TikTok'a 1 hafta süre verdi. Yeni teknoloji kuralları uyarınca, yanıtlardan tatmin olmaması halinde resmi bir soruşturma açabileceği kaydedildi.

AB, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından terör ve şiddet içerikli haberlerin ve nefret söyleminin yayılmasından endişe duymaktadır.

X'E DE (TWİTTER) AYNI UYARI YAPILMIŞTI

AB, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında İsrail ve Filistin arasındaki savaşla alakalı dezenformasyon paylaşımlar hakkında X yani eski adıyla Twitter'a bir uyarıda bulunduğunu, 24 saatlik süre zarfında cevap beklediğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından X, Hamas'a bağlı yüzlerce hesabı platformdan kaldırdığını açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA 24 SAAT SÜRE TANIDI

Meta, TikTok, X ve Google'ın genel müdürleri Ekim ayı başında AB komisyon üyesi Thierry Breton'dan mektup alarak yanıt vermeleri için kendilerine 24 saat süre tanıdı.

Ancak bu mektuplar, internette ne tür içeriklere izin verildiğini düzenleyen yeni AB teknoloji yasaları kapsamında resmi, yasal olarak bağlayıcı talepler değildi.

Şimdi, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, firmaların belirlenen son tarihlere kadar yanıt vermesi gerekiyor.

YASAYA UYULMAMASI HALİNDE PARA VE ERİŞİM ENGELİ CEZASI ALINABİLİR

DSA'ya uyulmaması, bir şirketin küresel cirosunun yüzde 6'sına kadar varan para cezalarına ve hatta platformun askıya alınmasına neden olabilir.

AB SON TARİHİ VERDİ

DSA kapsamındaki bu resmi adımda Komisyon, Meta ve TikTok'a iki son tarih belirledi.

İlk olarak, firmalardan 25 Ekim'e kadar "krize müdahale" konusunda talep edilen bilgileri sağlamaları ve 8 Kasım'a kadar da seçim bütünlüğünün korunmasına ilişkin sorulara yanıt vermeleri istendi.

TikTok ayrıca Avrupa Komisyonu'na Kasım ayındaki son tarihe kadar çocuk kullanıcıları çevrimiçi ortamda nasıl koruduğunu anlatmakla görevlendirildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAYINLAYACAĞIZ"

Tiktok yaptığı açıklamada AB'nin talebini aldığını kabul etti.

Bir TikTok sözcüsü, "Avrupa topluluğumuzu güvende tutmak için devam eden çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi ekleyeceğimiz DSA kapsamındaki ilk şeffaflık raporumuzu önümüzdeki hafta yayınlayacağız" dedi.

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