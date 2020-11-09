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AB'den Myanmar'a "Demokratik Sürece Arakanlı Müslümanları Da Dahil Edin" Çağrısı

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Avrupa Birliği (AB), Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istedi.
AB'den Myanmar'a "Demokratik Sürece Arakanlı Müslümanları Da Dahil Edin" Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istedi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Myanmar'da hafta sonu düzenlenen seçimler hakkındaki açıklamasında, AB'nin Myanmar'daki demokratik sürecin destekçisi olduğunu, sürecin tamamlanmasını beklediklerini bildirdi.

Myanmar anayasasının hala temel hakların herkes tarafından kullanılmasına sınırlamalar getirdiğini vurgulayan Massrali, "AB, Arakanlı Müslümanlar dahil ülkedeki tüm etnik, dini ve azınlık grupların sürece tam olarak dahil edilmesi ile meşru medeni ve siyasi hakların herkese sağlanması çağrısını devam ettirmektedir." ifadesini kullandı.

Massrali, ara seçimlerin de en kısa zamanda yapılmasını beklediklerini belirterek, Myanmar makamlarına seçim sistemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeleri çağrısı yaptıklarının altını çizdi.

Seçim sürecinde bazı zorluklar olduğunu ifade eden Massrali, sonuçlar açıklandığında tüm tarafların demokratik reformlara başlaması gerektiğini, farklı görüşlere hoşgörülü yaklaşımın ve siyasi sorunlara çözüm bulunması için canlı bir tartışma ortamının hayati önem taşıdığını kaydetti.

MYANMAR'DA İKİNCİ DEMOKRATİK SEÇİMLER

Myanmar'da uzun süren askeri yönetimin ardından ikinci demokratik seçimler için halk dün sandık başına gitti.

Ülkede 90'ın üzerinde siyasi parti seçim yarışına katıldı. Oyların çoğunluğunu, 75 yaşındaki Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) ve ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisinin (USDP) alması bekleniyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor. 56 senatör ve 110 milletvekilinin ordu tarafından atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor. Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylama ile belirleniyor.

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