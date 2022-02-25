AB’den Putin ve Lavrov’a Yaptırım Yolda

İngiliz Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'a yaptırım hazırlığında olduğunu yazdı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Avrupa Birliği’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a yaptırım kararının yakında alınacağını yazdı.

Gazeteye konuşan 3 kaynak, Putin ve Lavrov’a uygulanacak yaptırım paketiyle birlikte Rus liderlerin Avrupa’daki varlıklarının dondurulmasının planlandığını söyledi.

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AB dışişleri bakanlarının bugün öğleden sonra bu planı onaylaması beklenirken, Rus bankaları ve bankacılık sektörüne de çok sayıda kısıtlama ve yaptırım getirileceği belirtildi.

Kaynaklar, Putin ve Lavrov’a seyahat yasağı getirilmeyeceğini de söylerken AB’nin bu sayede diplomatik seçeneği de tamamen kapatmamayı düşündüğünü açıkladı.

Financial Times’ın haberinde AB liderlerinin bugün bu kararı onaylamasına kesin gözüyle bakıldığı da belirtildi.