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AB'den Rumlara Yeşil Hat baskısı iddiası

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Avrupa Komisyonu’nun, işlenmiş “hayvansal olmayan” Kıbrıs Türk ürünlerinin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretinin yapılabilmesi için Rum tarafına baskı yaptığı iddia edildi.
AB'den Rumlara Yeşil Hat baskısı iddiası

Avrupa Komisyonu’nun, işlenmiş “hayvansal olmayan” Kıbrıs Türk ürünlerinin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretinin yapılabilmesi için Rum tarafına baskı yaptığı iddia edildi.

Kathimerini gazatesi “İşgal Altındaki Topraklardan İşlenmiş Ürünler Tabakta” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Avrupa Komisyonu’nun, işlenmiş “hayvansal olmayan” Kıbrıslı Türk ürünlerin derhal ve gecikmesiz olarak ticaretinin  derhal ve gecikmesiz olarak yapılabilmesi için Rum tarafına baskı yaptığını yazdı.

Bunun hayata geçirilmesi durumunda bu ürünlerin Kıbrıslı Rum tüketicilerin elbette ki tüm Avrupalıların tabaklarına gireceğini yazan gazete bahse konu ürünlerin sadece Rum Yönetimi’nin kontrolü altındaki bölgelerde değil Avrupa’nın bütününde ticaretinin sağlanmasının da mümkün olduğunu belirtti.  

Gazete, Brüksel’in, Rum Yönetimi’nden işlenmiş “hayvansal olmayan” ürünlerin, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretine “şimdi ve gecikmeksizin” uzlaşma göstermesini istediğini, yazdı.

Bu ürünler arasında zeytinyağı ve meyve sularının da bulunduğunu yazan gazete Avrupa Komisyonu’nun bu talebini, Yeşil Hat Tüzüğünün işlenmiş Kıbrıslı Türk ürünlerinin (hayvansal olmayan) ticaretini yasaklamadığı olgusuna dayandırarak buna izin verilebileceği tahmininde bulunduğunu belirtti.

Gazete bu olgu ışığında Rum Yönetimi’nin Brüksel’in talebine yardım etmek ve işlenmiş “hayvansal olmayan” Kıbrıslı Türk ürünlerinin Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticaretinin hayata geçirmekle yükümlü olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi yetkililerinin işlenmiş gıda ve gıda hazırlama malzemelerinin ticaretine, Kıbrıs’ın kuzeyindeki üretim sürecine ilişkin sağlık birimleri tarafından ifade edilen endişeler nedeniyle izin vermediğini yazan gazete Avrupa Komisyonu’nun, bu ürünlerin mevcut yasal çerçeve kapsamında Yeşil Hat üzerinden geçmesine izin verildiğini ve Rum Yönetimi makamlarınca yasaklanmaması gerektiği konusunda Rum Yönetimi’ne teyitte bulunduğunu belirtti.

Habere göre Avrupa Komisyonu ayrıca Rum Yönetimi’ne ayrıca geçiş noktalarında analiz için ürünlerden örnek almasının mümkün olabileceğini ancak Yeşil Hat Tüzüğü gereği tüm işlenmiş gıdaların geçişini engellememesi gerektiğini de ifade etti.

Gazete AB çevrelerine dayanarak bu konunun, Kıbrıslı Türk toplumuna ilişkin olarak yıllardır Brüksel’in öncelikli gündeminde olduğunu yazdı.

Habere göre aynı çevreler ayrıca Avrupa Komisyonu’nun 2019 yılında Güney Kıbrıs’a dolaylı uyarı şeklinde mektup göndererek Rum Yönetimi makamlarını, işlenmiş hayvansal olmayan ürünlerin geçişine izin vermeye çağırdığını da belirttiler.

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