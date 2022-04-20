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AB’den Rus petrolüne yasak hazırlığı

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AB, Rus petrolüne getirilebilecek yasaktan doğacak maliyeti azaltmak için çalışma yürütüyor.
AB’den Rus petrolüne yasak hazırlığı

Avrupa Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatına yasak getirmesi halinde bunun yaratacağı maliyet yükünü azaltmak ve Almanya ile Avrupa Birliği’ndeki (AB) diğer isteksiz devletleri yasağa ikna etmek için alternatif enerji kaynaklarının elverişliliğini hızlandırmaya çalışıyor.

Bazı AB devletleri sekiz hafta önce Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı yeni kısıtlamalar getirmek istiyorlar.

Diplomatların verdiği bilgiye göre, muhtemel yeni kısıtlamalar arasında Rusya’nın en büyük bankaları Sberbank ve Gazpromneft’i SWIFT bankacılık sisteminden çıkartmak, Rusya’dan nükleer yakıt ithalatını kesmek, daha fazla Rus haber kanalını yasaklamak, Ruslara vize işlemlerini durdurmak ve Kremlin ile ilişkili daha fazla kişi ve şirketi kara listeye almak bulunuyor.

Şu ana kadar bu yaptırımların hiçbiri AB devletlerine resmi teklif olarak sunulmadı. Ayrıca AB devletlerinin bu yaptırımlar hakkında farklı görüşleri bulunuyor.

Savaşın başlangıcından bu yana AB’nin Rusya’ya karşı başlattığı beş tur yaptırımın mimarı Avrupa Komisyonu henüz yeni yaptırım paketi taslağının ne zamana hazır olacağı konusunda bir tarih de belirlemedi.

GÖNÜLSÜZ ÜLKELER KATILABİLİR

Kaynaklardan biri, Rus petrolünün diğer tedarikçilerden yapılacak ithalatla ikame edilmesinden doğacak maliyeti belirlemek için çalışma yapıldığını belirtti.

Kaynak, muhtemel yeni yaptırımlar kapsamında Rus petrolünün yasaklanmasından oluşacak maliyeti belirleme sorumluluğunun Avrupa Komisyonu’nda olduğunu ifade etti. Kaynak, görevi gereği basına konuşması kısıtlandığı için isminin gizli tutulmasını istedi.

Petrol ihracatı geliri, Rusya için ana döviz kaynağı durumunda. AB devletlerinden birçoğu Rusya’ya yapılan petrol ödemelerinin durdurulması çağrı bulunmuş, Moskova’nın petrol gelirleriyle Ukrayna’daki savaşı finanse ettiğine dikkat çekmişti.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, Rusya’ya petrol ambargosu getirilmesine itiraz eden Almanya’nın yaklaşımı değişirse diğer gönülsüz ülkeler de buna katılabilir.

ÜÇTE BİRİ RUSYA’DANDI

Alman hükümeti, Rusya’dan yapılan ithalatı bu yıl sonlandırmak için çalıştıklarını fakat ekonomide büyük bir aksama olmaması için kademeli bir yaklaşımdan yana olduklarını belirtmişti. Almanya’nın geçen yıl ithal ettiği ham petrolün yaklaşık üçte biri Rusya’dan geldi.

Kaynağa göre, tereddütlü ülkeleri ikna etmek için kullanılabilecek diğer bir strateji ise mevcut sözleşmelerin sonlandırılmasına ve petrole kademeli olarak tam yasak getirilmesine kadarki süreyi uzatmak.

AB, Rusya’dan kömür ithalatını yasaklama kararını açıkladığında, Almanya sözleşmelerin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan süreyi üç aydan dört aya çıkarmayı başardı.

Rusya için diğer önemli bir döviz kaynağı olan doğalgaz ihracatı konusundaki yasaklar henüz AB seviyesinde gündeme getirilmedi çünkü AB devletlerinin doğalgaza önemli ölçüde ihtiyaçları bulunuyor. 

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