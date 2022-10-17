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AB’den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle

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Avrupa Birliği'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek bir hamle geldi. AB, Ukrayna'ya sağlanan destek kapsamında 15 bin ordu personelini eğitecek askeri misyon kurma kararı aldı.
AB’den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle

AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, AB dışişleri bakanlarının Lüksemburg’daki toplantısında, Ukrayna’nın talebi üzerine AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM Ukrayna) kurma kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, misyonun amacının, “Ukrayna’nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak” olduğu belirtildi.

AB TOPRAKLARINDA FAALİYET GÖSTERECEK

Ukrayna ordusuna bireysel, toplu ve özel eğitim verileceği, eğitimi destekleyen üye ülkelerin faaliyetlerinin koordinasyonu ve senkronizasyonun sağlanacağı ifade edilen açıklamada, misyonun, AB üyesi ülkelerin topraklarında faaliyet göstereceği vurgulandı.

Açıklamada, misyonun merkezinin Brüksel’deki AB Dış İlişkiler Servisi EEAS binasında olacağı, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edileceği bilgisi paylaşıldı.

GÖREV SÜRESİ 2 YIL OLACAK

Kasım ortasında faaliyete geçmesi planlanan misyonun görev süresinin başlangıçta 2 yıl olacağı kaydedildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanları toplantısı girişinde yaptığı açıklamada, misyonun Fransa ya da Almanya’nın eğitim misyonlarına alternatif olmayacağına dikkati çekti.

Borrell, “Bu yüksek düzeyli bir eğitim, sadece askerler için değil komutanlar için de. Bu misyon, savaştan önce zaten konuşuluyordu. Şimdi bunu yapmak mümkün. Üye ülkelerin tümünün kapasitelerini bir araya getirdiğimizde çok daha iyi bir şey sunulacağına eminim.” diye konuştu.

6’NCI YARDIM PAKETİ

Dışişleri bakanları, Ukrayna’ya 500 milyon avro değerindeki 6’ncı askeri yardım paketi üzerinde de anlaştı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, miktarın 490 milyonu silah, kalanı ise kişisel koruyucu ekipman, ilk yardım çantaları ve yakıt gibi malzemelerinin sağlanmasını kapsayacak. Böylece AB’nin Ukrayna’ya 28 Şubat’ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmış oldu.

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