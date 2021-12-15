AB’den Rusya’ya çok sert yanıt

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya adeta ateş püskürdü. Son dönemde başta Ukrayna gerilimi ve Belarus’taki mülteci krizi olmak üzere Rusya ile karşı karşıya gelen Avrupa Birliği’nden çok sert tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya’nın Moldova’ya doğalgaz akışını yavaşlatmasının “kaba bir eylem” olduğunu söyledi. Moskova’nın Moldova yönetiminin gözünü korkutmaya çalıştığını dile getiren Von der Leyen, “Toplumumuzu ve demokrasimizi bu tür gülünç jeopolitik güç oyunlarından korumalıyız” dedi.

Von der Leyen, AB’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarını artırabileceğini de dile getirerek, “Eğer Rusya Ukrayna’ya karşı saldırısını artırırsa eşi benzeri görülmemiş adımlar atılabilir” ifadesini kullandı. Öte yandan açıklamasında von der Leyen, Rusya’nın finans ve enerji sektörlerine yönelik yaptırımlar için ABD ile yakın temasta olduklarını da dile getirdi.