  • BIST 2.167,44
  • Altın 827.54377
  • Dolar 14.667
  • Euro 16.5296
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

AB’den Rusya’ya çok sert yanıt

» »
Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya adeta ateş püskürdü.
AB’den Rusya’ya çok sert yanıt

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya adeta ateş püskürdü. Son dönemde başta Ukrayna gerilimi ve Belarus’taki mülteci krizi olmak üzere Rusya ile karşı karşıya gelen Avrupa Birliği’nden çok sert tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Rusya’nın Moldova’ya doğalgaz akışını yavaşlatmasının “kaba bir eylem” olduğunu söyledi. Moskova’nın Moldova yönetiminin gözünü korkutmaya çalıştığını dile getiren Von der Leyen, “Toplumumuzu ve demokrasimizi bu tür gülünç jeopolitik güç oyunlarından korumalıyız” dedi.

Von der Leyen, AB’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarını artırabileceğini de dile getirerek, “Eğer Rusya Ukrayna’ya karşı saldırısını artırırsa eşi benzeri görülmemiş adımlar atılabilir” ifadesini kullandı. Öte yandan açıklamasında von der Leyen, Rusya’nın finans ve enerji sektörlerine yönelik yaptırımlar için ABD ile yakın temasta olduklarını da dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO Genel Sekreteri yeni pozisyona gözünü dikti14 Aralık 2021 Salı 15:19
  • Macron, “Avrupa Ordusu” için Orban’ın desteğini aldı14 Aralık 2021 Salı 14:23
  • Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek14 Aralık 2021 Salı 13:01
  • Dev Antartika buzulunu dramatik bir son bekliyor14 Aralık 2021 Salı 11:48
  • Baltık Denizi’ndeki faciaya “sarhoş denizciler” soruşturması14 Aralık 2021 Salı 11:33
  • AB Dışişleri Bakanlarından Rusya'ya Uyarı13 Aralık 2021 Pazartesi 21:35
  • Putin: Ay sonunu getirmek için taksicilik yaptım13 Aralık 2021 Pazartesi 15:01
  • Gerald Darmanin: Aşırıcı belirti gösteren 21 cami kapatıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 14:29
  • Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Askeri yanıt veririz13 Aralık 2021 Pazartesi 14:01
  • Doğalgaz patlamasının bilançosu artıyor13 Aralık 2021 Pazartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti