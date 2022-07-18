  • BIST 2.451,27
  • Altın 959.961
  • Dolar 17.4523
  • Euro 17.7275
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi

» »
Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Rusya’ya uygulanabilecek yeni yaptırımları ele almak için toplandı.
AB’den Rusya’ya yeni yaptırım hamlesi

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya karşı var olan yaptırımları artırmak ve yeni kararlar almak için bir araya geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus altınına karşı getirilebilecek yasaklardan bahsederken, “En önemli şey Rus altınının yasaklanması” dedi.

AB dışişleri bakanları, Ukrayna ordusuna yapılacak daha fazla silah desteğini de gündeme getirdi. Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba'nın da bilgilendirileceği aktarıldı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Devam etmesi gereken bir şey varsa o da silah teminatıdır. Bunu yapabilen herkes bellidir. Bunlar da Batı dünyasının başlıca sanayi ülkeleridir. O yüzden adım atmak zorundalar” açıklamasında bulundu.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor: 360 ölü17 Temmuz 2022 Pazar 10:39
  • Fransa’da orman yangını yayılıyor! On binlerce kişi tahliye edildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 20:17
  • Avrupa’da alarm: Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 300 kişi öldü15 Temmuz 2022 Cuma 23:13
  • Yunanistan rahat durmuyor: Adalara çok namlulu Sırp roket atarları yerleştirecek15 Temmuz 2022 Cuma 20:53
  • Fransa’daki orman yangınları söndürülemiyor15 Temmuz 2022 Cuma 16:58
  • İtalya’da siyasi kriz: Hükümet çökebilir14 Temmuz 2022 Perşembe 20:35
  • Polonya’da binlerce Nazi kurbanının külleri bulundu14 Temmuz 2022 Perşembe 18:00
  • Estonya Başbakanı Kallas istifa etti14 Temmuz 2022 Perşembe 17:06
  • ABD ve AB’den Putin’i kızdıracak yeni karar! Onay çıktı12 Temmuz 2022 Salı 20:10
  • AB, gizli toplantılar için karargah inşa edecek12 Temmuz 2022 Salı 19:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti