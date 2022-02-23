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AB'den Seyehatler İçin Yeni Karar!

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AB'den Seyehatler İçin Yeni Karar!
AB'den Seyehatler İçin Yeni Karar!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kovid-19 nedeniyle alınan kısıtlayıcı seyahat tedbirleriyle ilgili tavsiyesini 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde güncelledi.

Salgının gelişimi, aşılama oranlarının artması, çok sayıda ülkenin AB ile uyumlu dijital Kovid-19 sertifikaları çıkarması tavsiyenin güncellenmesine gerekçe olarak gösterildi.

Tavsiye kararında, "Üye ülkeler, AB veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan aşıları olanlar, hastalığı geçirip iyileşenler ve AB'nin seyahate izin verdiği ülkelerden gelen kişiler için zorunlu olmayan seyahatlere izin vermelidir." ifadesi yer aldı.

Tavsiye kararına göre, AB'ye seyahatine izin verilecek kişilerin tam aşılamanın son dozunu seyahatten en az 14 gün önce olması gerekecek. Aşılamanın üzerinden 270 günden fazla süre geçmemiş olması istenecek. Hastalığı geçirenler için ise iyileşmenin üzerinden 180 gün geçmesi şartı bulunacak.

Seyahat eden bazı kişiler için seyahat öncesi PCR testi gibi ilave tedbirlere başvurulabilecek.

DSÖ ve AB onaylı aşılar

DSÖ'nün onayladığı aşıları olanlar için seyahatten 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test veya karantina gibi şartlar aranabilecek.

Hastalığı geçirmiş kişiler veya AB'den onaylı aşıları olmuş ancak AB ile eşdeğer Kovid-19 sertifikası bulunmayanlardan da PCR test sonucu istenebilecek.

DSÖ'nün onayladığı aşılar AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm, Sinovac, COVAXIN, Covovax, Nuvaxovid olarak sıralanıyor.

AB'nin onayladıklarını ise AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech ve Nuvaxovid aşıları oluşturuyor.

Çocuklar

6-18 yaş aralığındaki çocuklardan da yetişkinler için aranan şartları karşılayanların AB'ye seyahatine izin verilebilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, 72 saat önce alınmış PCR test sonucuyla seyahat edebilecek. 6 yaşından küçükler için test veya kısıtlama olmayacak.

Bunlara ek olarak Kovid-19 vaka sayısının nüfusa oranı, test sayıları, testlerin pozitif çıkma oranı ve aşılamalardaki durum gibi kriterlere göre belirlenecek ülkelerden gelenlere de izin verilebilecek.

AB Konseyinin aldığı tavsiye kararının üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmuyor. Üye ülkeler genellikle tavsiye kararlarına uygun şekilde hareket ediyor ancak kendi tedbir kararlarını kendileri alıyor.

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