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AB'den "Sınırı açarız" diyen Erdoğan'a ilk yanıt

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"5,6 milyar Euro aktardık, daha fazlası için diyaloğa açığız"
AB'den "Sınırı açarız" diyen Erdoğan'a ilk yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalarda "Suriye'de Güvenli Bölge oluşturulmadığı takdirde kapıları açmak zorunda kalabiliriz. Bunu ABD'li dostlarımızla birlikte yapmamız daha uygun olur. Avrupa söz verdiği yardımları vermedi" demesi üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) ilk tepki geldi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natacha Bertaud geçtiğimiz hafta AB ve Türkiye arasında gerçekleşen temaslarda her iki tarafın da yapılan göç anlaşmasına bağlı kalacağını teyit ettiğini hatırlatarak "İyi niyetlerle bu anlaşma temelinde Türk ortaklarımızla hareket edebileceğimize olan güvenimiz devam ediyor" dedi.

"5,6 milyar Euro aktardık"

"AB söz verdiği yardımları vermedi" ifadesine ilişkin olarak da Bertaud şunları söyledi:

"Sığınmacılar için 2015 yılında Türkiye'de kurulan tesislere destek vermeye devam ediyoruz ve bu desteğimiz Türkiye'de bulunan sığınmacıların yaşam koşullarına ve güvenliğine önemli seviyede katkıda bulunuyor. Bu alana ayrılan 6 milyar Euro'luk fonun bugüne kadar 5,6 milyar Euro'luk bölümünü aktardığımızı hatırlatmak isteriz. Geri kalan kısım da kısa süre içerisinde aktarılacak."

"Daha fazlası için diyaloğa açığız"

Sözcü üzerinde anlaşılmış olan bu miktarın dışındaki talepler konusunda diyaloğa her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.

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