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AB’den Türkiye açıklaması: ‘1999’daki duruma göre…’

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AB’den Türkiye açıklaması: ‘1999’daki duruma göre…’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’ye verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine değindi. Leyen, Türkiye’nin çeyrek asır öncesine kıyasla şu anda AB’den daha uzakta olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya karşı Avrupa yaptırımlarını uygulamama tercihi hakkında da konuşan Leyen, katılım sürecinde uyumun önemli olduğunu belirterek, Ankara’nın isteksizliğinin Avrupa Birliği’ne katılma istekliliği hakkında çok şey gösterdiğini de sözlerine ekledi.

‘KATILIM SÜRECİ LİYAKATA DAYALIDIR’

Von der Leyen, “Üstelik 1999’dan bu yana Türkiye ve Slovakya’nın gidişatını karşılaştırırsak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki: Bugün Türkiye 1999’dan çok daha uzakta” ​​dedi.

Röportajın başka bir yerinde Komisyon başkanı, “katılım sürecinin liyakate dayalı olduğunu ve bu nedenle başvuran ülkenin elinde olduğunu” söyledi.

Rusya’nın Avrupa’ya karşı yürüttüğü enerji savaşına da değinen von der Leyen, AB’nin gerekli tüm adımları içeren acil durum planları hazırladığına dair güvencesini yineledi.

“Verimlilik unsurundan enerji tasarrufuna, ihtiyaçların önceliklendirilmesine kadar gerekli tüm adımları içeren acil durum planlarımız var. Bu, tüm bunların tetikleyicisi olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlangıcından bu yana yoğun bir şekilde düzenlendi.” dedi. Leyen, Rus gazına bağımlılıktan kurtularak diğer güvenilir tedarikçilere yönelmenin öneminin de altını çizdi.

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