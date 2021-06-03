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AB'den Türkiye dahil 7 aday ülkeye yardım

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AB aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 7 ülkeye 2027 yılına kadar toplam 14,2 milyar Avroluk yardım paketi için anlaşmaya vardı.
AB'den Türkiye dahil 7 aday ülkeye yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB kurumlarının Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeye 2021-2027 yılları için verilecek toplam 14 milyar 200 milyon Avroluk yardım paketi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olivér Várhelyi yaptığı açıklamada "İstekli olduğumuz finansal yardımımız konusundaki bu uzun süredir beklenen anlaşma Batı Balkan ülkeleri ile Türkiye için olumlu, hoş ve güçlü bir sinyal" dedi.

Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'ı kapsayan finansal yardım paketi, AB yasa ve politikalarına uyum için yapılacak reform ve yatırımlarda kullanılmak üzere veriliyor.

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