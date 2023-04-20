AB’den Türkiye’de şiddet gören kadın için ‘mülteci’ önerisi

Türkiye'de eski eşinden şiddet gören ve Bulgaristan'a kaçan bir kadının durumu Avrupa'da gündem oldu. Avrupa Adalet Divanı kanun sözcüsü Richard de la Tour, "Şiddete ve zoraki evliliğe maruz kalan kadınlara AB'de mülteci statüsü verilebilir" dedi.

Avrupa Adalet Divanı (ECJ) kanun sözcüsü Richard de la Tour, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde “töre” cinayetleri, zoraki evlilikler veya aile içi şiddetle karşı karşıya olan kadınlara mülteci statüsü verilebileceğini açıkladı.

Kanun sözcüsü Richard de la Tour, Bulgaristan’daki bir mahkeme tarafından açılan davaya yönelik olarak Türkiye’ye geri gönderilmesi durumunda şiddete maruz kalacağını söyleyen, eşinden boşanmış bir Kürt kökenli kadına mülteci statüsü verilmesi konusunda söz konusu değerlendirmeyi yaptı.

Richard de la Tour, “belirli bir sosyal grubun” üyesi oldukları için şiddet riskine maruz kalan kişilere mülteci olarak uluslararası koruma sağlanabileceğini ve kadınların cinsiyetleri nedeniyle AB hukuku uyarınca böyle bir grup olarak kabul edilebileceğini söyledi.

ECJ, kadının zorla evlendirildiğini, aile içi şiddet ve tehdit olaylarının ardından evinden kaçtığını ve sonunda AB üyesi Bulgaristan’a geldiğini açıkladı. Kanun sözcüsü, Bulgaristan’daki yetkililerin kadının Türkiye’de karşı karşıya olduğu riskler ile cinsiyeti arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelerinin gerektiğini de ifade etti.

Kanun sözcüsünün görüşü bağlayıcı olmasa da, ECJ kanun sözcülerinin görüşlerinden birkaç hafta sonra verdiği nihai kararında genellikle sözcülerin görüşlerine uyuyor.