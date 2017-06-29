AB'den Türkiye'deki sığınmacılara sadece 811 milyon euro

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar euronun yalnız 811 milyon eurosunu ulaştırdı.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 7’inci toplantısının Brüksel’de bugün yapıldığını açıkladı.

Komite toplantısında, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplam değeri 50 milyon euroluk yeni dil ve mesleki eğitim desteği başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona 714 milyon euro daha aktarıldığı, böylece fona tahsis edilen miktarın 2,9 milyar euroya ulaştığı, şimdiye kadar 48 proje için 1,6 milyar euronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 811 milyon euroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

3 MİLYAR EURO TAAHHÜT EDİLMİŞTİ

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye'nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 25 milyar doları geçtiği öngörülüyor.