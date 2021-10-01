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AB’den Türkiye’ye 150 milyon euro’luk ek Suriyeli yardımı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye, Suriyeli mültecilere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için maddi yardım yapmaya devam edeceği açıklanmıştı.
AB’den Türkiye’ye 150 milyon euro’luk ek Suriyeli yardımı

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye, Suriyeli mültecilere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için maddi yardım yapmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Avrupa Birliği, Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli mülteciyi desteklemek için AB bütçesinden 149 milyon 600 bin euro’luk finansmanın onaylandığını duyurdu. Buna göre, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler, AB büyükelçileri tarafından onaylanan 149,6 milyon Euro’luk fondan yararlanabilecek.

3,7 MİLYON SURİYELİNİN TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

AB tarafından yapılan açıklamada, fonun Türkiye’deki 3,7 milyon Suriyelinin kira, ulaşım, fatura, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edildiği duyuruldu. Avrupa Konseyi tarafından onaylanan bütçe bu hafta Avrupa Parlamentosu’nun onayını bekliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Temmuz ayında sunduğu ara dönem raporuna göre, Suriyelilere ve diğer mültecilere sunulan mali yardım, mültecilerin refahı için hayati önem taşıyor. AB, Mart 2016’dan bu yana Türkiye’deki mültecileri desteklemek için yaklaşık 6 milyar euro ödendiğini açıkladı. AB’nin 2023 yılına kadar Türkiye’deki mülteciler için 3 milyar euro daha ödeme yapması bekleniyor.

SURİYELİLER GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Suriye çatışmasının üzerinden on yıl geçmesine rağmen bölgedeki ortaklarımız hala büyük bir sorumluluk sahibi. Mültecileri ve onlara ev sahipliği yapanları korumak ortak görevlerimizin başında geliyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan bir araştırma, 3,201 Suriyeli katılımcının yüzde 90’ının en azından önümüzdeki 12 ay içinde Suriye’ye dönmeyi düşünmediklerini ortaya koydu. Suriyeli katılımcıların ülkelerine geri dönmek istememelerinin en önemli nedenleri olarak, iş olanakları, güvenlik ve güvenlik ve barınmayla ilgili endişelere sahip olmaları gösterildi.

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