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AB’den Türkiye’ye afet yardımı

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AB, Türkiye ve 7 üye ülkeye afetlerle mücadele kapsamında 106 milyon euro verecek.
AB’den Türkiye’ye afet yardımı

Avrupa Birliği (AB), doğal afetlerle mücadele kapsamında acil tıbbi müdahale ekibi kurulması amacıyla Türkiye ve 7 AB üyesi ülkeye 106,2 milyon avro tahsis edecek.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dışında tamamı AB üyesi olan Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Romanya, “rescEU” adı verilen afet mekanizma dahilinde “acil tıbbi ekipler” kuracak.

Bu girişimin amacı, doğal veya insan kaynaklı meydana gelen büyük çaplı afetlerden etkilenen kişilere acil tıbbi desteğin artırılması olacak. Projeyle kurulacak 3 acil tıp ekibi cerrahi müdahale ve tıbbi tanı hizmeti verebilecek kapasitede olacak. İlave olarak 17 özel bakım ekibinden oluşan tıbbi görevliler, yoğun bakım, yanık tedavisi, hasta nakil, ileri tanı, anne ve çocuk desteği, rehabilitasyon, ruh sağlığı desteği, ortopedik tedavi, laboratuvar, oksijen ve telekomünikasyon desteği hizmetleri sunacak.

Acil tıbbi müdahale ekipleri kademeli olarak 2024 itibarıyla göreve başlamış olacak. Bu ekipler çeşitli afet senaryolarına hazırlıklı hale getirilecek. Ekipler özerk olarak görev yapabilecek ve mevcut sağlık tesislerinin acil durumlarda yetersiz kalması halinde ulusal sağlık sistemlerine destek sağlayacak.

Yeni yapı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Sivil Koruma Mekanizması havuzunda bulunan 15 acil tıbbi müdahale ekibine tamamlayıcı olarak oluşturulacak. Türkiye AB’nin mekanizmasına 2015’te katılmış, son olarak 6 Şubat’taki depremlerden sonra mekanizmayı harekete geçirmişti. 

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