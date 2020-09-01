Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik konusunda Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye gerginliğin azaltılması yönünde gerekli adımları atması için 30 gün süre verildiği iddia edildi.



Alithia gazetesi, “Erdoğan Karşısında Güçlü AB Cephesi -AB’den Türkiye’ye Diyaloğa Yanaşması İçin 30 Günlük Süre - Aksi Halde Yaptırım Uygulanacak” başlıkları altında manşetten yayınladığı haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri sebebiyle ilk kez güçlü bir AB cephesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.



Gazete, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, gerginliği azaltmak ve uzlaşıya varmak için 30 gün süresi bulunduğu bilgisini verdiğini iddia etti. Borrell, aksi taktirde Türkiye aleyhine yaptırımlar uygulanacağı bilgisini de Çavuşoğlu’na iletti.



Alithia gazetesi ayrıca, başta Fransa olmak üzere diğer bazı AB yetkililerinin açıklamalarına da haberinde geniş yer verdi.



“Gerilimi azaltınız”



Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Gerginliğin Azaltılması Girişimi – Brüksel ve Berlin Türkiye’ye Yaptırımlardan Önce Kışkırtmalarına Son Vermesi Çağrısında Bunuyorlar – Komisyondan Ankara’ya Baskı” başlıkları altında okuyucuna yansıttı.



Gazete, Borrell’in Çavuşoğlu’yla telefonda görüşerek AB Dışişleri Konseyi’nin Berlin’de gerçekleştirilen gayrı resmi toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi aktardığını belirtirken diplomatik düzeyde ise özellikle Almanya’nın, gerilimin azaltılması girişimlerini sürdürdüğünü savundu.



Türkiye’ye yönelik sadece yaptırımların değil, Türkiye’nin uzlaşıcı bir tutum sergilemesi durumunda, yeni bir gümrük birliği anlaşması ve mülteciler için daha çok para verilmesi gibi ödüller almasının da gündemde olduğu da iddia edildi.



AKEL ve DİKO’dan dış politika eleştirisi



AKEL ve DİKO’nun Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve hükümetin dış politikasına karşı cephe oluşturdukları, her iki parti başkanının dün yaptıkları açıklamalarda Hristodulidis’e yönelik sert eleştiriler dile getirdikleri de güneyde yankılandı.



AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in açıklamalarının, Doğu Akdeniz’deki gerginliği azaltacak nitelikte olmadığını belirtti.



Bir zamanlar Hristodulidis’in, Türkiye’nin sondaj yapacak gemi bulamayacağını söylemesine karşın Türkiye’nin bugün dört sondaj gemisine sahip olduğunu ifade eden Kiprianu, Kıbrıs’ın “Münhasır Ekonomik Bölgesinin” güçlendirildiği yönündeki açıklamaların geçersizliğinin ise, Türkiye’nin araştırmalar yapmasıyla kanıtlandığını öne sürdü.



Kiprianu açıklamasında kapalı bölge Maraş konusuna da değindi ve Türkiye’nin Maraş konusundaki söylemlerinin siyasi gösteri olduğu iddiasında bulunan Hristodulidis’in yanıldığının ortada olduğu yorumunu yaptı.