  • BIST 1.099
  • Altın 461,185
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6923
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1592 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,10 kişi taburcu edildi

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının

»
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'yi Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta tek taraflı eylemlerden kaçınma konusunda uyardı.

Türkiye'ye ait Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlamasının ardından Ankara-Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, AB durumu yakından izlemeyi sürdürüyor.

AB dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'deki gayriresmi toplantısı sürerken, birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den bir dizi açıklama geldi. Borrell, Türkiye'yi bölgede tek taraflı eylemlerden kaçınması için uyardı ve konuyu blokla görüşme çağrısında bulundu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar'dan Yunanistan'a "Görüşme" Daveti27 Ağustos 2020 Perşembe 14:08
  • Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı: “Herkes bilmeli; Türkiye artık öznedir!”27 Ağustos 2020 Perşembe 11:02
  • Sıradan faşizm! Melek Mosso ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ dediği için sahneden indirildi!27 Ağustos 2020 Perşembe 11:01
  • Dönmez: “Sondajda Akdeniz-Karadeniz ayrımı yapmıyoruz”27 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
  • Doğu Akdeniz'de geri adım yok: Oruç Reis dönmeyecek27 Ağustos 2020 Perşembe 09:06
  • “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkü’nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak”27 Ağustos 2020 Perşembe 08:36
  • Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: "Karşımıza çıkmak isteyen gelsin!"26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30
  • Tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi! Sadece 1 hafta tutuklu kaldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:15
  • Çavuşoğlu: “Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır, Rum Kesimidir”26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:36
  • Ali Babacan corona virüse yakalandı!25 Ağustos 2020 Salı 22:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti