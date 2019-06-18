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AB'den Türkiye'ye: Gümrük Birliği müzakereleri dondurulabilir

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'yle yapılan Gümrük Birliği müzakerelerinin dondurulabileceğini belirtti.
AB'den Türkiye'ye: Gümrük Birliği müzakereleri dondurulabilir

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye misilleme uyarısı yaptı.

Bloomberg'in aktardığı taslak bildiride Avrupa Birliği'nin Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği modernizasyonuna ilişkin müzakereleri dondurma kararı almayı gözden geçirdiği ve üyelik görüşmelerinin de durma noktasına geldiği belirtiliyor.

Bildiride Avrupa Birliği'nin Kıbrıs yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğu ifade edilirken, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini devam ettirmesi durumunda bölgede gerilimin artma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısı yapılıyor.

BÖLGEDE GERİLİM BÜYÜYOR

Türkiye ve Kıbrıs, doğalgaz paylaşımı konusunda bölgede uzun süredir anlaşmazlık yaşıyordu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geçen ay başlattığı sondaj faaliyetleri, Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs yönetimi arasında gerilimi tırmandırırken ABD, Türkiye'nin faaliyetlerini provokatif olduğunu belirterek, faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısı yapmıştı.

Kıbrıs Rum yönetimi, geçen hafta bölgede sondaj çalışması yapan Fatih gemisinin personeli için tutuklama emri vermişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye bölgedeki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama çağrısı yapmıştı.

 

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