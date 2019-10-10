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AB’den Türkiye'ye harekatı sonlandırma çağrısı

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Avrupa Birliği , Türkiye’nin Suriye'de başlattığı herakata son verilmesi çağrısında bulundu.
AB’den Türkiye'ye harekatı sonlandırma çağrısı

28 üye ülke adına yazılı açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye’de kalıcı çözümün askeri yollarla sağlanamayacağını belirtti.

Şiddetin sona erdirilmesi, terörizmin sonlandırılması ile Suriye’de ve bölgede istikrarın sağlanması hedeerinin AB tarafından paylaşıldığını belirten Mogherini, “Türkiye, AB’nin kilit ortağı ve Suriye krizinde ve bölgede önemli bir aktördür. AB, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmadaki önemli rolü dolayısıyla Türkiye’yi takdir etmektedir. Türkiye’nin güvenlik endişeleri, uluslararası hukuka uygun biçimde siyasi ve diplomatik yollardan çözülmelidir, askeri yoldan değil. AB, tüm taraara Suriye’de sivilleri korunması ve insani yardımın ulaştırılması konusundaki uyarısını yinelemektedir.”

Mogherini, AB’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurguladı

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