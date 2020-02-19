AB’den Türkiye’ye 'kara liste' için ek süre

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Mali İşler Konseyi olarak bilinen ECOFIN’in, dün oybirliğiyle Türkiye açısından çok önemli bir karar aldığı iddia edildi.

Alithia gazetesi “Türkiye Kıbrıs’la İşbirliği Yapmazsa Kara Listede” başlıklı manşet haberinde, ECOFIN’in, dün oybirliğiyle Türkiye açısından oldukça önemli bir karar aldığını ve “bunun, Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ele alış şekline yansımaları olmasının beklendiğini” öne sürdü.

Şu an Türkiye’nin Avrupa Birliğinin “gri listesinde” bulunduğunu, çünkü vergi bilgilerini AB’nin tüm üye devletleriyle otomatik olarak değiş tokuş etmeyi kabul etmediğini ileri süren gazete, somut olarak, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de aralarında bulunduğu altı üye devletle bilgi alışverişi yapmadığını savundu.

Türkiye’nin, 2020 yılı sonuna kadar, “Kıbrıs” haricinde, 6 ülkeden 5’iyle bilgi alışverişi yapacağı taahhüdünde bulunduğunu kaydeden gazete, Türkiye’nin bu hareketiyle gri listeden çıkacağını ve herhangi bir problemi olmayan ülkeler listesine gireceğini düşündüğünü iletti.

Ancak ECOFIN’in böyle bir şeyi kabul etmediğini ve Türkiye’yi, 2020 yılı sonuna kadar bu tarz bilgileri Güney Kıbrıs’la da paylaşmayı kabul etmemesi durumunda “kara listeye” gireceği konusunda uyardığını savunan gazete, bunun ise Türkiye ekonomisine büyük etkileri olacağı iddiasında bulundu.

ECOFIN’in dün Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantısında, Türkiye’ye eksiklerini tamamlaması için ek süre tanıdığını yazan ve toplantının ardından yapılan açıklamaya yer veren gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in gazeteye bu kararı “izah ettiğini” belirtti.

Buna göre, Türkiye’nin, AB’nin tüm üye devletleriyle vergi bilgilerini değiş tokuş etmemesinden ötürü AB’nin gri listesinde bulunduğunu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” de aralarında bulunduğu 6 ülkeyle bilgi alışverişi yapmadığını ileri süren Hristodulidis, Türkiye’nin, 2020 yılı sonuna kadar, “Kıbrıs” haricinde, 6 ülkeden 5’iyle bilgi alışverişi yapacağı taahhüdünde bulunduğunu ve Türkiye’nin bu hareketiyle gri listeden çıkması ve herhangi bir problemi olmayan ülkeler listesine girmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

COREPER’deki daimi temsilcilerin ise bu konuyla ilgili tartışma kabul etmediklerini ve oybirliğiyle Türkiye’nin gri listede kalması ve tüm AB üye devletleriyle işbirliğinde bulunması için 31 Aralık 2020 tarihine kadar süreye sahip olmasına karar verdiklerini kaydeden gazete, Hristodulidis’in ise “bunun Türkiye’nin işbirliği yapmak zorunda olacağı birkaç seferden biri olacağını, çünkü kara listeye konması durumunda, bunun ülke ve ülke ekonomisi için çok kötü bir gelişmeden ibaret olacağı şeklinde bir izlenime sahip olduğunu” söylediğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis, böyle bir şeyin Türkiye’yle iş ilişkilerine sahip olan birçok şirketi de etkileyeceğini, çünkü bir ekonominin kara listede olmasının olumsuz bir özellik olduğunu belirtti.

Türkiye’nin kara listeye girmesi durumunda, bunun ülke açısından oldukça olumsuz olacağını öne süren Hristodulidis, “(Türkiye’nin) işbirliği yapacağını düşünüyorum, yalnızca, muhtemelen Kıbrıs Cumhuriyeti’yle bilgi alışverişinin tanıma anlamına gelmediğini belirten bir dipnot da koyacaktır” ifadesini kullandı.

Haber Politis’te “Türkiye Gri Listede, Cayman Adalarına Bloke”, Haravgi’de “ECOFIN: Dört Ülke Daha AB’nin Vergiyle İlgili Kara Listesinde”, Fileleftheros’ta ise “Ankara’ya Uyarı-2020 Sonuna Kadar Zaman Takvimi” başlıklarıyla yer aldı.