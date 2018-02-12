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AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı

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AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı
"Ankara komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınmalı"

Kıbrıs'ın Türk ordusunu Akdeniz'de doğalgaz sondajı çalışmalarına engel olmakla suçlamasının ardından Avrupa Komisyonu Türkiye'ye 'iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınması' uyarısında bulundu.

Kıbrıs, Pazar günü Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni'nin işlettiği geminin doğal gaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Türkiye, komşuluk ilişkilerine tartışmasız bağlı kalmalı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle ihtilaf yaratacak her türlü kaynaktan, tehditten veya eylemden kaçınmalı" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, "AB ayrıca üye devletlerin deniz ve hava sahasında egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor. Türkiye'ye, hukuk dışı eylemlerinden vazgeçmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerine bağlı kalması çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Pazar günkü yazılı açıklamasında geminin durdurulmasına değinmeden Kıbrıslı Rumların keşif faaliyetlerinin Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık haklarını ihlal ettiği ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenliği ve istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tüm uyarılarımıza rağmen Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini yürütmektedir."

"Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimiz gibi, Kıbrıs Türk tarafına verdiğimiz destek çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adımları atmaya da kararlıyız. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusu ise, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisi için çaba sarfedeceği yere Ada'nın yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacaktır."

Kıbrıs'ın yanı sıra Akdeniz'de İsrail ve Lübnan da doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor.

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