AB'den Türkiye'ye tepki: Kimse AB'ye şantaj yapamaz

Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin göçmenleri sınırlara yönlendirmesiyle ilgili, “Kimse AB'ye şantaj yapamaz, yıldıramaz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB'nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin İdlib'de büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anladığını ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Türkiye'nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği'ne baskı uygulaması kabul edilemez" demişti.

YUNANİSTAN ALIMLARI DURDURDU

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

Miçotakis yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yarın (Salı) Yunanistan'da bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunacak. (Kaynak: Euronews)