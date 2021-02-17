AB'den Türkiye'ye vergi bilgilerinin paylaşımı konusunda ek süre

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, Türkiye’yi şu an için vergi cenneti olarak değerlendirilen ülkelerin bulunduğu kara listeye almama kararı aldı. Bakanlar vergi kaçakçılığı ile mücadele yükümlülüklerini yerine getirmesi ve vergi konusunda şeffaflık sağlanması için Türkiye’ye ek süre tanıdı. Konu en çok Avrupa'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi bilgilerinin paylaşımıyla ilgili.

AB dönem başkanlığını elinde bulunduran Portekiz’in Maliye Bakanı Joao Leao, Türkiye'nin şu anda, vergi kaçırma ile mücadele etmeyi amaçlayan kara listeye alınmayacağını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Leao, "Türkiye ile vergi konularında iş birliğinde ilerleme kaydedildi" dedi.

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) diplomatlardan elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, istenilen verileri AB ülkelerine iletmesi için Ankara’ya haziran ve eylül olmak üzere iki yeni tarih verildiği kaydedildi. Habere göre, Türkiye haziran sonuna kadar istenilen verileri AB ile paylaşmazsa ekim ayında yapılacak güncellemede kara listeye alınabilecek. Bu durumda Türkiye’ye aktarılan AB fonlarında kesinti yapılabilecek.

Türkiye’nin AB ülkeleriyle bilgi paylaşması isteniyor

Hazirana kadar Türkiye’den, vergi konusunda henüz bilgi sağlamadığı altı AB ülkesine bilgi aktarmaya başlaması isteniyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda yer alıyor. AB içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının çoğu bu ülkelerde yaşıyor. Eylüle kadar ise 2019 verilerinin tüm AB ülkeleriyle paylaşılması talep ediliyor.

AB ülkeleri geçen sene şubat ayında aldıkları kararda Türkiye’ye 2020'nin sonuna kadar zaman tanımışlardı. Sürenin uzatılması kararı öncesinde AB ülkeleri arasında tartışmaların yaşandığı kaydedildi.

Küresel çapta vergi kaçakçılığı ve kaybı ile mücadeleyi hedefleyen 136 ülkenin taraf olduğu "Vergi Konusunda Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi"ni 2011 yılında imzalayan Türkiye, 2018'den itibaren bilgi paylaşımına geçme taahhüdünde bulunmasına rağmen sözleşmeyi uygulamaya başlamamıştı. 2019 Eylülü'nde otomatik finansal bilgi paylaşımına başlanacağını açıklayan Türkiye Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa'nın ise 2019 verilerinin paylaşılacağı 2020 listesine alınmadığını duyurmuştu.

Alman siyasetçilerden vergi cenneti kararına eleştiri

Alman Yeşiller Partisi’nden Sven Giegold, Türkiye’ye tanınan ek süre kararını eleştirdi. Türkiye’nin AB üye devletleriyle vergiyle ilgili bilgilerin otomatik alışverişini uygulamadığı ve vergi bilgilerini Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika ve Hollanda ile paylaşmadığı için uzun süredir eleştirildiğini ifade eden Giegold, AB’nin listesinde çok sayıda gelişen vergi cennetinin eksik olduğunu söyledi. Giegold, "Vergi cenneti yasası, en önemli vergi cennetlerine uygulanmadığı sürece hiçbir işe yaramayacak" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da pazartesi günü yaptığı açıklamada vergi cenneti olan ülkelere karşı daha sert önlem almak istediklerini duyurmuştu. Scholz, vergi idaresinin, AB'nin vergi cenneti listesinde yer alan ülkelerle iş ilişkisi olan kişilere ve şirketlere karşı hedefe yönelik savunma amaçlı vergi önlemleri alabilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Maliye bakanlarının aldığı kararın çarşamba günü AB büyükelçileri ve ardından pazartesi günü dışişleri bakanları tarafından onaylanması gerekiyor.

AB, “Panama Papers” ve “LuxLeaks” skandallarının ardından 2017 yılında vergi cennetleriyle mücadele etmek amacıyla “kara liste” yayınlamaya başlamıştı. Bu listede şu anda 12 ülke yer alıyor.