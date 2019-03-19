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AB'den Türkiye'ye 'vize serbestisi' açıklaması

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, 'Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek' dedi.
AB'den Türkiye'ye 'vize serbestisi' açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adana Sanayi Odasında düzenlenen "AB-Türkiye ilişkilerinde son gelişmeler ve iş dünyasına etkileri" konulu konferansa katıldı.

Berger, konuşmasında, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile müzakereleri askıya alma önerisi raporunu" oy çokluğuyla kabul ettiğini hatırlattı.

Kararın sadece tavsiye niteliği taşıdığını belirten Berger, kararın üyelik sürecinin bitirilmesini değil sürecin askıya alınmasını içerdiğini kaydetti.

Berger, "Ancak biz Türkiye’nin Avrupa perspektifini ve üyelik sürecini canlı tutmak istiyoruz. Bu, Türkiye’nin özellikle ekonomi anlamında gerçekleştirdiği reformlar açısından önemli motivasyon olabilir" diye konuştu.

Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek" ifadelerini kullandı.

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