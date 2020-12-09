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AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

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Reuters, AB liderlerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda uzlaştığını duyurdu.
AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

Türkiye'ye olası yaptırımlarında ele alınacağı yarınki AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB üyesi ülkelerin liderleri için hazırlanan taslak metin Reuters haber ajansı tarafından sızdırıldı. Reuters'ın aktardığına göre, AB liderlerinin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığı belirtildi.

YAPTIRIMLARIN GENİŞLETİLMESİ GÜNDEMDE
Buna göre, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk şahıslara ve şirketlere ek yaptırımlar getirmesi planlanıyor. Taslak metinde, AB'nin 2019'dan beri bu alanda yürürlükte olan yaptırımlara 'ek listeler' hazırlayacağı, 'ihtiyaç duyulması halinde bu listenin kapsamının genişletileceği öne sürüldü. Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda mart ayındaki toplantıda yeni adımlar atılacağı da belirtildi.

YUNANİSTAN MEMNUN OLMADI
Reuters'a konuşan AB diplomatları, bahsi geçen hedefli yaptırımların Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

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