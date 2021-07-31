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AB'den Türkiye'ye "yardıma hazırız" mesajı

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Avrupa Birliği Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, iş birliği mesajı verdi.
AB'den Türkiye'ye "yardıma hazırız" mesajı

Avrupa Birliği Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, iş birliği mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." dedi.

Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.

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