  • BIST 5.046,19
  • Altın 1079.36
  • Dolar 18.6298
  • Euro 19.5802
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

AB’den Twitter’a sansür uyarısı… Yasakla tehdit ettiler

»
Elon Musk, ifade özgürlüğünü öne çıkardığını söyleyerek Twitter'da yeni bir döneme başlarken, AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, daha sert sansür talebinde bulundu.
AB’den Twitter’a sansür uyarısı… Yasakla tehdit ettiler

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’lı döneme geçen Twitter ile ilgili endişeler Musk’ın attığı adımlarla her geçen gün artıyor.

Binlerce çalışanın işten çıkarılması bir yana, Musk’ın ifade özgürlüğü diyerek yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirmesi hem kullanıcıları hem de reklam verenlerin platforma şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Hatta platformun eski yöneticilerinden Yoel Roth’un, devralma işleminden sonra şirketin daha az güvenli hale geldiğini iddia etmesi de dikkat çekti.

Roth’un iddialarına yanıt veren Musk ise “Twitter güven ve güvenlik konusunda çok uzun süredir başarısız oldu ve seçimlere müdahale etti. Twitter 2.0 çok daha etkili, şeffaf ve tarafsız olacak” dedi.

“AVRUPA’DA KUŞ BİZİM KURALLARIMIZA GÖRE UÇACAK”

Musk’ın paylaşımından sonra da AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk’ın Twitter 2.0’ı AB’nin 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) için hazır hale getirme niyetini memnuniyetle karşıladığını tweet’ledi. Breton, platformun içeriği önemli ölçüde güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ancak Financial Times’ın haberine göre; AB Komisyonu üyesi, Musk’ı yasaklamakla tehdit etti. Breton’ın talepleri arasında da yasaklanmış kullanıcıları aktif hale getirme konusunda keyfi bir yaklaşıma sahip olmamak, agresif bir şekilde dezenformasyonu engellemek ve gelecek yıla kadar kapsamlı bir bağımsız denetim yapılması yer alıyor.

Bu koşulları yerine getirmemek Breton’a göre Twitter’ı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya getirecek.

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığını “kuş serbest bırakıldı” diye duyurmuştu. Saatler içinde ise Breton, “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” yanıtını vermişti.

Dijital Hizmetler Yasası, bu yılın başlarında blok tarafından onaylandı. Büyük sosyal medya platformlarının içeriklerini denetlemesi gerekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?30 Kasım 2022 Çarşamba 14:20
  • Alibaba'nın kurucusu ülkeden kaçmış: Gizli hayatı ifşa oldu30 Kasım 2022 Çarşamba 13:00
  • Twitter Askıya Alınan Hesapları Açmaya Başladı30 Kasım 2022 Çarşamba 12:18
  • Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor29 Kasım 2022 Salı 14:35
  • Elon Musk, Twitter yüzünden Apple’a savaş açtı29 Kasım 2022 Salı 11:57
  • Musk'tan Twitter kararı: Dosyaları yayımlayacağız29 Kasım 2022 Salı 10:27
  • Apple’ın başı dertte… Üretim kaybı yaşayacak28 Kasım 2022 Pazartesi 18:39
  • Hindistan, Butan ile geliştirdiği uyduyu uzaya fırlattı27 Kasım 2022 Pazar 23:14
  • Amazon’dan 19 milyar TL’lik yatırım hamlesi27 Kasım 2022 Pazar 22:53
  • Elon Musk: Başka seçenek kalmazsa alternatif telefon yapacağım27 Kasım 2022 Pazar 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti