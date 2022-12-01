AB’den Twitter’a sansür uyarısı… Yasakla tehdit ettiler

Elon Musk, ifade özgürlüğünü öne çıkardığını söyleyerek Twitter'da yeni bir döneme başlarken, AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, daha sert sansür talebinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk’lı döneme geçen Twitter ile ilgili endişeler Musk’ın attığı adımlarla her geçen gün artıyor.

Binlerce çalışanın işten çıkarılması bir yana, Musk’ın ifade özgürlüğü diyerek yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirmesi hem kullanıcıları hem de reklam verenlerin platforma şüpheyle yaklaşmasına neden oldu. Hatta platformun eski yöneticilerinden Yoel Roth’un, devralma işleminden sonra şirketin daha az güvenli hale geldiğini iddia etmesi de dikkat çekti.

Roth’un iddialarına yanıt veren Musk ise “Twitter güven ve güvenlik konusunda çok uzun süredir başarısız oldu ve seçimlere müdahale etti. Twitter 2.0 çok daha etkili, şeffaf ve tarafsız olacak” dedi.

“AVRUPA’DA KUŞ BİZİM KURALLARIMIZA GÖRE UÇACAK”

Musk’ın paylaşımından sonra da AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk’ın Twitter 2.0’ı AB’nin 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) için hazır hale getirme niyetini memnuniyetle karşıladığını tweet’ledi. Breton, platformun içeriği önemli ölçüde güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ancak Financial Times’ın haberine göre; AB Komisyonu üyesi, Musk’ı yasaklamakla tehdit etti. Breton’ın talepleri arasında da yasaklanmış kullanıcıları aktif hale getirme konusunda keyfi bir yaklaşıma sahip olmamak, agresif bir şekilde dezenformasyonu engellemek ve gelecek yıla kadar kapsamlı bir bağımsız denetim yapılması yer alıyor.

Bu koşulları yerine getirmemek Breton’a göre Twitter’ı ciddi para cezalarıyla karşı karşıya getirecek.

Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığını “kuş serbest bırakıldı” diye duyurmuştu. Saatler içinde ise Breton, “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” yanıtını vermişti.

Dijital Hizmetler Yasası, bu yılın başlarında blok tarafından onaylandı. Büyük sosyal medya platformlarının içeriklerini denetlemesi gerekiyor.