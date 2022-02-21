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AB'den Ukrayna'ya acil makro-finansal destek

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Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklif kabul edildi.
AB'den Ukrayna'ya acil makro-finansal destek

Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklif kabul edildi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk kredi verilmesini onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya acilen makro-finansal destek sağlanmasını içeren teklifin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için toplam 1,2 milyar euroluk kredi desteği iki taksit olarak sağlanacak.

Söz konusu paket, geçen hafta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda da onaylanmıştı.

Ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal destek

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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