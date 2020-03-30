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AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı

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AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı
AB'den üye ülkelere mevsimlik işçilere seyahat izni çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "AB'de bir bucuk milyon insan yaşadığı ülke dışında çalışıyor. Bu insanların işe gidebilmesi için sınırları geçebilmesi gerekiyor." dedi.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinin koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapattığını hatırlaran Von der Leyen, bazı ülkelerde tarım sektörünün hasat zamanında mevsimlik işçiye ihtiyaç duyduğunu, bu çalışanlara da geçiş izni verilmesi gerektiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Von der Leyen, koronavirüs krizinin aşılabilmesi için özellikle sağlık, gıda ve ulaşım gibi çeşitli alanlarda çalışanlara hızlı ve kolay seyahat imkanı verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

 

Von der Leyen Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaçları konusunda birbiriyle iletişim halinde olması gerektiğine işaret etti.

Lüksemburg'daki sağlık çalışanlarının büyük kısmının Fransa veya Belçika'da yaşadığı ifade ediliyor.

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