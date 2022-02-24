AB'den yaptırım hazırlığı: Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı ​​liderlere onay için "kitlesel ve hedefli bir yaptırım paketi" sunulacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalı ​​liderlere onay için "kitlesel ve hedefli bir yaptırım paketi" sunulacağını söyledi.

Ursula von der Leyen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

Bu paketle, kilit teknolojilere ve pazarlara erişimlerini engelleyerek Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini hedefleyeceğiz.

Rusya'nın ekonomik tabanını ve modernleşme kapasitesini zayıflatacağız

Ayrıca, AB'deki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasasına erişimini durduracağız.

İlk yaptırım paketinde olduğu gibi, ortaklar ve müttefiklerle yakın ilişki içindeyiz.

Bunlar, Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etme yeteneklerine zarar veriyor.

AB Dış Politikalar Şefi Borell ise, Putin'in bu mantıksız saldırıları durdurması lazım. Şiddet politika amaçlarla kullanılamaz. Rusya hiç görülmemiş bir izolasyon yaşayacak.