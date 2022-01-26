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AB’den Yeni Covid-19 Seyahat Planı! İşte Yeni Kurallar

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Avrupa Birliği (AB) Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uluslararası seyahatlerde ülke yerine kişi bazlı seyahat kuralları düzenlemesine geçerek seyahatlerin Covid-19 sertifikasına göre gerçekleştirilmesini planlıyor. İşte yeni kurallar...
AB’den Yeni Covid-19 Seyahat Planı! İşte Yeni Kurallar

AB Komisyonu tarafından sunulan öneriye göre ülkelerin Covid-19 vakalarının da dikkate alınmasıyla birlikte kişilerin seyahat ederken ülkelere bağlı olarak değil, kişisel aşı sertifikalarına göre seyahatlerini gerçekleştirileceği bir sisteme geçilmesi öngörülüyor.

27 ÜLKE BİR ARAYA GELECEK

AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanları Brüksel'de Genel İşler Konseyi kapsamında bir araya gelerek AB Komisyonu'nun önerdiği kişi odaklı seyahat düzenlemesi teklifini ele aldı.

Bakanların üzerinde anlaştığı teklif hakkında basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, “Eğer tamamen aşı olduysanız ve bir aşı pasaportunuz varsa bu sizin AB ülkelerine daha kolay seyahat etmenizi sağlayacaktır. Ülkelerden ya da bölgelerden ziyade kişilerin durumunu temel alan bir yaklaşım benimsemeye karar verdik'' dedi.

Sefcovic, “Bilimsel gelişmeler, aşılı kişilerin daha iyi korunduğunu gösteriyor. Sağlık sistemimizin ağır şekilde etkilenmemesi için aşılamaya teşvik ederek salgını atlatmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

İŞTE YENİ KURALLAR

Söz konusu öneriye göre Covid-19 aşılarını olmuş bir kişi için 9 ay, PCR testi yaptıranlar için 3 gün ve kendi test yapanlar için de 1 gün geçerliliği olacak pasaportlarla AB ülkelerine giriş yapılabilecek.

Çok yüksek Covid-19 vakalarının görüldüğü ülkelere seyahat edilmemesi konusunda ise kısıtlama ve karantina kurallarının devam etmesi bekleniyor.

Yeni uygulama ile aşı olanlar öncelikli olurken, geçici testlerle de şimdilik seyahat edilebilmesi mümkün görünüyor.

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