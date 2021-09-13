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AB'den Yunanistan'a 15 milyon euroluk ek göç fonu şartı: Geri itmeleri önleyecek mekanizma kurulmalı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Yunanistan'dan, talep ettiği ek göç fonunu sağlamak için sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için "bağımsız" bir mekanizma kurmasını istedi.
AB'den Yunanistan'a 15 milyon euroluk ek göç fonu şartı: Geri itmeleri önleyecek mekanizma kurulmalı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Yunanistan'dan, talep ettiği ek göç fonunu sağlamak için sınırındaki göçmenlerin geri itilmesini izlemek ve önlemek için "bağımsız" bir mekanizma kurmasını istedi.

Brüksel merkezli Euractiv haber sitesine göre, Komisyon sınırlarında temel hak ihlallerinin önlenmesine ve bunlarla ilgili iddiaların etkin bir şekilde soruşturulmasına yardımcı olmak için Atina yönetiminden hızlı bir şekilde bağımsız bir mekanizma kurmasını talep etti.

Bunun karşılığında Komisyon, Yunanistan'ın istediği ek 15,83 milyon avroluk fonu serbest bırakacağını taahhüt etti.

Geri itmeler

Yunanistan son dönemde Ege'de sığınmacı botlarını Türkiye'ye "geri itme", göçmenlere yasa dışı gözaltı ve şiddet gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geldi.

Birçok uluslararası medya kuruluşu, söz konusu ihlallerde AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Frontex için oluşturulan inceleme grubunun 4 aylık soruşturmasının sonuçları da iddiaları teyit etmişti. AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson 24 Haziran'daki açıklamasında, raporların, Yunanistan'ın, şiddeti ve geri itmeleri sistematik olarak kullandığını gösterdiğini belirtmişti.

Komisyon da sık sık, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduğunu, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguluyor ve her üye ülkenin sınırları için bir gözetleme prosedürü kurmasını tavsiye ediyor.

Atina hükümeti ise uluslararası basın ve sivil toplum kuruluşları tarafından ortaya konulan çok sayıda haber, rapor ve göçmenlerin tanıklıklarına rağmen bu vakaları inkar ediyor.

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