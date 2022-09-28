AB’den Yunanistan’a destek, Türkiye’ye ‘tansiyonu düşürme’ çağrısı

Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilime ABD de dahil olurken, Avrupa Birliği’nden de Yunanistan’a destek niteliğinde bir açıklama geldi.

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde hızla artan gerilim uluslararası kamuoyunda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye'nin Yunanistan ve ABD'ye nota vermesi gerilimi artırmıştı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise dün yaptığı açıklamada “Türkiye'nin yalnız kaldığını” öne sürerek “Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var” demişti.

‘YUNANİSTAN’LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ’

Tartışmayla ilgili son açıklama da Avrupa Birliği'nden (AB) geldi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygı kapsamında tüm AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi. Stano, Yunanistan'ın bir AB üyesi olduğunu belirterek Türkiye'ye “tansiyonu düşürme ve sadece Yunanistan'la değil tüm AB ülkeleriyle yapıcı işbirliği yolunu izleme” çağrısı yaptı.

AB yetkilisi Stano, “Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz” diyerek, AB'nin Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti.